Denuncian más de tres meses de escasez de inmunosupresores para pacientes trasplantados en Venezuela

16-03-25.-La organización no gubernamental (ONG) Amigos de los Trasplantados denunció la escasez de los inmunosupresores desde el último trimestre de 2024 para pacientes que se sometieron a un trasplante de órganos.ContenidoLas acciones de los trasplantados ante la ausencia de medicamentosLos medicamentos pueden superar los 120 dólaresLa encuesta realizada entre los días 11 y 12 de marzo a estos pacientes reveló que a mediados del primer trimestre de 2025 todavía no hay una solución para esta situación, indicó la ONG en una publicación de Instagram del 13 de marzo.De acuerdo con Amigos de los Trasplantados, aproximadamente 112 personas se sometieron a un trasplante de órganos en diferentes estados de Venezuela.Las acciones de los trasplantados ante la ausencia de medicamentosAmigos de los Trasplantados indicó que, ante la ausencia de los inmunosupresores en el sector público, los pacientes revelaron en su encuesta las diferentes acciones que tomaron:-Tomar medicamentos vencidos: 43 %-Comprar medicamentos: 35 %-Subdosificarse: 18 %-Dejar de tomar el medicamento: 4 %Los encuestados también revelaron a la ONG los medicamentos que necesitan tomar para su tratamiento y que presentan mayor escasez:-Micofenolato Mofetil 500 miligramos: 56-Micofenolato Sódico 360 miligramos: 42-Tacrolimus: 36-Everolimus: 11-Ciclosporina: 7-Sirolimus: 6-Tacrolimus: 36Los medicamentos pueden superar los 120 dólaresLa ONG Amigos de los Trasplantados denunció que el costo de estos medicamentos para un mes puede superar los 120 dólares, lo cual equivale a 7.971,6 bolívares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) publicada el 13 de marzo.“Estamos hablando de una situación parecida a 2017, cuando hubo una escasez de cerca de seis meses del micofenolato mofetil. Eso trajo como consecuencia, en aquel momento, que varios pacientes tuvieron episodios de rechazo (al órgano trasplantado)”, explicó Reyner Villamizar, director de la ONG, en entrevista a Radio Fe y Alegría el 5 de marzo.En Venezuela, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encarga de ofrecer estos fármacos de manera gratuita a los pacientes trasplantados. Los pacientes aseguraron a este medio de comunicación que se reunieron con diputados y concejales para que los ayudaran con el IVSS, pero esto no resultó.“Nos reunimos con ellos para que nos ayudaran a buscar acercamientos con los responsables (IVSS) pero todo fue en vano”, aseveró Douglas Molero, de 44 años de edad, quien tiene 12 años de haberse hecho el trasplante.Los pacientes afectados instaron al IVSS y a la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, a buscar una “solución inmediata” para la ausencia de los fármacos.