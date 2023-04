(VIDEO) Olvany Gaspari, vinculada a trama de corrupción en PDVSA, se habría entregado a la justicia

2-04-23.-02-04-23.-Olvany Gaspari Bracho, presuntamente vinculada a la trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), anunció a través de un video publicado en las redes sociales que se entregó a las autoridades “para que se hagan todas las investigaciones” tras las acusaciones presentadas en su contra.La joven envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro y al fiscal general Tarek William Saab. Pidió que investiguen porque ella no tiene nada que ver con el caso en el que se la implica. Agregó que confía plenamente en la Justicia venezolana."Estoy aquí dando la cara ya que se me están presentando unas acusaciones en las cuales no tengo nada que ver. Hoy estoy aquí en las autoridades presentándome para que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer para poder tener mi derecho a la defensa", dijo.Gaspary también explica algunos detalles sobre su desaparición de las redes sociales, y aseguró que “no es fácil que te estén acusando de unos delitos que no tienes nada que ver”.Tenía una orden de aprehensión. Según el fiscal general, Olvany, oriunda del estado Portuguesa, está involucrada en una trama de corrupción que se desveló el 17 de marzo en Pdvsa, en la que presuntamente también fueron implicadas Railín Elizabeth Yépez, Ximena Cagide Parada y Yuravic Ravelo.Funcionarios del Sebin habrían allanado una lujosa casa de Gaspari en Acarigua, estado Portuguesa. La propiedad, ubicada en una exclusiva urbanización, fue registrada por las autoridades, confiscando evidencias durante el procedimiento, según reseñan medios nacionales.