MCM celebra pero Donald Trump la "lanzó bajo el autobus": "Ella (María Machado) no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país"

Machado "es una mujer muy agradable, pero no tiene respeto" para gobernar Venezuela: Trump

Estados Unidos:

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el sábado a la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como posible líder interina de Venezuela, al afirmar que Washington estaba trabajando con la vicepresidenta del depuesto Nicolás Maduro.

"Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto del país", declaró Trump en una conferencia de prensa.

"Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto".