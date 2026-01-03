Los demócratas alertan tras el rechazo de Donald Trump a la aprobación del Congreso para la captura de Nicolás Maduro

3 de enero de 2026.-La administración Trump había tergiversado sus objetivos en Venezuela, mientras que la mayoría de los republicanos aplaudieron la acción, Reportó Annie Karni desde Washington para Los Tiempos de Nueva York.

El sábado, los republicanos en el Congreso aplaudieron la drástica acción militar de la administración Trump para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, pero los principales demócratas alertaron sobre la legalidad de la operación y afirmaron que buscarían una votación rápida para detener las hostilidades sin autorización expresa.

La sorpresiva operación nocturna, y la declaración del presidente Trump el sábado de que planeaba "gobernar" Venezuela y utilizar al ejército estadounidense para proteger sus recursos petroleros, prácticamente garantizaron que los legisladores que regresaran a Washington la próxima semana se enfrentarían de inmediato a un intenso debate sobre la situación.

Esto prometía la última prueba para determinar si la Cámara de Representantes y el Senado, controlados por los republicanos y que han cedido constantemente ante el presidente, intentarían reafirmar su poder en un año electoral.

El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la minoría, dijo que impulsaría una votación la próxima semana sobre una resolución sobre poderes de guerra para limitar la capacidad de Trump de emprender nuevas acciones militares sin la autorización explícita del Congreso.

El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mintieron descaradamente al Congreso en recientes sesiones informativas al afirmar que el objetivo del gobierno en Venezuela no era un cambio de régimen.

El Sr. Kim, exfuncionario de seguridad nacional del gobierno de Obama, calificó de "desastrosa" la medida para derrocar al Sr. Maduro, argumentando que aislaría aún más a Estados Unidos en el escenario internacional.

"Trump rechazó nuestro proceso de aprobación constitucional para conflictos armados porque el gobierno sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente los riesgos de arrastrar a nuestra nación a otra guerra", escribió en redes sociales.

En una conferencia de prensa matutina en Palm Beach, Florida, el presidente indicó que había omitido deliberadamente informar a los miembros del Congreso antes de tomar medidas en Venezuela porque desconfiaba de que los legisladores mantuvieran la confidencialidad de sus planes.

"El Congreso tiende a filtrar información", afirmó Trump.

Y después de que Trump dijera en la misma conferencia de prensa que Estados Unidos ahora "gobernaría" Venezuela, Schumer advirtió que tal idea "debería infundir temor en todos los estadounidenses".

Exhortó a la administración a informar de inmediato al Congreso sobre su plan "para prevenir un desastre humanitario y geopolítico que nos sumerja en otra guerra interminable o que intercambie a un dictador corrupto por otro".

El representante Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York y líder de la minoría, también solicitó una sesión informativa, exigiendo que la administración Trump presente de inmediato al Congreso "pruebas contundentes que expliquen y justifiquen este uso no autorizado de la fuerza militar".

La Cámara de Representantes y el Senado tienen previsto regresar a Washington la próxima semana tras un largo receso por vacaciones.

Sin embargo, Schumer declaró el sábado por la tarde que la administración no había respondido a ninguna solicitud de los líderes del Congreso para una sesión informativa inmediata.

"No nos han dado ningún detalle ni nos han respondido", declaró el Sr. Schumer durante una conferencia telefónica con periodistas. "Nos mantuvieron a todos completamente informados".

La mayoría de los republicanos del Congreso apoyaron la acción del presidente, en consonancia con la extraordinaria deferencia que han mostrado hacia Trump, incluso cuando este ha pisoteado las prerrogativas del Congreso y contradicho sus promesas de liberar a Estados Unidos de los conflictos extranjeros.

El senador John Thune, republicano por Dakota del Sur y líder de la mayoría, afirmó que la captura de Maduro fue "un primer paso importante para llevarlo ante la justicia por los delitos de drogas por los que ha sido acusado en Estados Unidos". Calificó la operación como una "acción decisiva" de Trump.