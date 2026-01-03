Profesora de Leyes Rebecca Ingber ¿Puede Estados Unidos controlar Venezuela legalmente tras la captura de Nicolás Maduro?

3 de enero de 2026.-La operación reaviva las disputas sobre la legalidad de la intervención en Panamá de 1989, agravadas por la promesa del presidente Trump de controlar Venezuela y la posición formal de Nicolás Maduro como presidente, informó El Correo de Nueva York.

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos "gobernará el país" por ahora plantean una serie de cuestiones jurídicas extraordinarias en la intersección del derecho internacional y el poder presidencial.

La administración Trump aún no ha detallado públicamente su razonamiento jurídico. Sin embargo, operaciones anteriores y comentarios de Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, ofrecen posibles perspectivas.

En 1989, cuando la administración Bush invadió Panamá para capturar a su líder autócrata, Manuel Noriega, calificó la operación como apoyo militar a las fuerzas del orden. Al igual que Maduro, Noriega había sido acusado en Estados Unidos por narcotráfico. El Pentágono también describió la operación de Maduro como "apoyo" al Departamento de Justicia.

He aquí un análisis más detallado.

¿Es legal que Estados Unidos “dirija” Venezuela?

Poco después de declarar en una conferencia de prensa que Estados Unidos “dirigiría el país”, Trump pareció sugerir que su plan era presionar a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, para que simplemente le obedeciera.

Al ser preguntado en una entrevista con The New York Post sobre si se desplegarían tropas estadounidenses para ayudar a gobernar Venezuela, Trump respondió: “No, si la vicepresidenta de Maduro hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo”.

Esto plantea la pregunta de cómo pretende el presidente estadounidense gobernar Venezuela si ella se resiste. Trump no ha explicado cómo podría suceder esto ni con qué fundamento legal, lo que ha dejado perplejos a numerosos expertos en derecho internacional y de seguridad nacional.

Rebecca Ingber, profesora de la Facultad de Derecho Cardozo y exabogada principal del Departamento de Estado, afirmó no ver un medio legal para que Estados Unidos "controle" Venezuela.

"Esto suena a una ocupación ilegal según el derecho internacional, y el presidente no tiene autoridad para hacerlo según el derecho interno", declaró, y añadió: "No está claro qué tiene en mente, pero presumiblemente necesitaría financiación del Congreso para hacerlo".

Panamá ofrece solo un ejemplo limitado. En 1989, Guillermo Endara, candidato de la oposición considerado ganador de las elecciones presidenciales de mayo, cuando Noriega anuló los resultados, juró rápidamente como presidente de Panamá en una base militar estadounidense.

Sin embargo, fue el Sr. Endara quien controló Panamá, incluyendo medidas como la abolición del ejército panameño y la creación de una nueva fuerza policial nacional. Estados Unidos lo apoyó, pero el presidente George H.W. Bush no pretendió controlar directamente a Panamá como potencia ocupante.

¿La extracción de Maduro violó el derecho internacional?

Parece violar la Carta de las Naciones Unidas, un tratado ratificado por Estados Unidos.

Según el Artículo 2(4) de la Carta, una nación no puede usar la fuerza en el territorio soberano de otro país sin su consentimiento, un argumento de legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

La mayoría de las veces, cuando Estados Unidos usa la fuerza en el extranjero sin la aprobación de la ONU —como algunos ataques con drones antiterroristas—, lo hace con el permiso del gobierno anfitrión y alegando legítima defensa.