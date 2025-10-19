INAMEH reporta nubosidad con lluvias esperando este domingo en gran parte del territorio nacional

Venezuela amanece este 19-Oct con nubosidad fragmentada en buena parte de su territorio; así mismo, habrá áreas nubladas con precipitaciones en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, este de Miranda, norte de Yaracuy, este de Falcón, sur de Cojedes, Barinas, Apure, norte de Mérida y lago de Maracaibo.

Así lo reportan las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), quienes en su boletín señalan que luego del mediodía habrá incremento en la cobertura nubosa, acompañada de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, con más intensidad en Amazonas, Bolívar, Nororiente, Región Central, Guárico, Andes, Llanos Occidentales y Zulia.

Durante la tarde y noche se espera incremento en la cobertura nubosa, acompañada de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, donde serán más intensas en Amazonas, Bolívar, Nororiente, Región Central, Guárico, Andes, Llanos Occidentales y Zulia.

Por otra parte, el boletín reseña que la Onda Tropical Nro. 47 está sobre el oriente venezolano y la Nro.48 al norte de Guyana.