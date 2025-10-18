Mérida arrancó la zafra cafetalera 2025

18 de octubre de 2025.-En un acto de compromiso con el desarrollo agrícola y económico del estado Mérida, comenzó la zafra cafetalera del año 2025. Así lo informó el gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, desde el municipio Antonio Pinto Salinas en el Eje Valle del Mocotíes, informó Prensa Gobernación de Mérida. Keyla Araque.

Sánchez expresó desde la Unidad de Producción Santa Anita, en la Mesa Las Palmas, que Mérida cuenta con más de 7000 productores de café, quienes se unieron con un solo objetivo, convertir a Mérida en el epicentro de la exportación del café.

Sánchez destacó que la entidad cuenta con el mejor café de Venezuela, por ende, promoverán el café merideño para posicionarlo en los mercados internacionales, con una línea de comercialización en la que también se garantice el abastecimiento para el mercado nacional.

Productores del Valle del Mocotíes

En este aspecto Lindon Bolaño, gerente de Che de chocolate y café Colimir, destacó la importancia de la producción comunal de cacao y del café en Che Guevara, y mencionó el esfuerzo colectivo que realizan los 42 caficultores adscritos a la comuna en aras de competir en el mercado nacional.

"Es un esfuerzo enorme para estar dentro de las vitrinas del comercio nacional, y lograr mostrar a Venezuela que no solamente el sector privado somos capaces de producir, sino que tenemos también un esfuerzo de dedicación, voluntad política, voluntad administrativa de sacar los rubros a nivel nacional y posiblemente a nivel internacional", expuso el productor merideño, Lindon Bolaño.

La zafra de café 2025 se presenta no sólo como un ciclo de cosecha, sino como la consolidación de la Primera Transformación del Plan de Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta estrategia une al gobierno regional, a los productores, empresarios y comunas para el impulso del café merideño a nivel nacional e internacional.