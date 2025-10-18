Vocero Italo-Venezolano: Comunidad extranjera no quiere recordar las consecuencias de una guerra

El vocero de las comunidades extranjeras (incluida la ítalo-venezolana), Marco Mauricio Manocchio

18 de octubre de 2025.- El vocero de las comunidades extranjeras (incluida la ítalo-venezolana), Marco Mauricio Manocchio, recalcó que el pueblo extranjero que rechaza cualquier tipo de intervención contra Venezuela recuerda las razones de por qué llegaron a la patria de El Libertador, Simón Bolívar. “Ellos llegaron de diversos países huyendo de la guerra, de la pobreza y del hambre. Lo menos que quieren es que el país que escogieron para tener descendencia ahora le suceda lo mismo”, expresó.



Durante una entrevista en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Manocchio manifestó que sus abuelos de origen italiano cumplieron con el servicio militar en la Primera y Segunda Guerra Mundial y conocieron sus consecuencias devastadoras. “Nosotros sí sabemos el llanto de una abuela cuando lloraba contando que cuatro de sus hermanos fallecieron y ni los restos les enviaron”.



Además, recordó que “las personas que piden que haya una intervención en Venezuela [por parte de EE. UU.] no tienen ni idea de lo que deja el eco de una bomba o el ruido que hace el silencio de quien no pudo regresar”, así lo consideró el vocero de las comunidades extranjeras (incluida la ítalo-venezolana), Marco Mauricio Manocchio.



Alertó que la oposición extremista no tiene idea de las consecuencias sobre un conflicto armado entre naciones. “Ellos [extrema derecha] piensan que (…) ¿si llega a pasar algo habrá balas chavistas y balas de oposición? No señor, un error de cálculo explota a toda una cuadra y eso no tiene sentido”, dijo.



Finalmente, el vocero de las comunidades extranjeras, Marco Mauricio Manocchio, enfatizó que de un conflicto armado no quedan buenos resultados y, en ese sentido, apuntó que la mejor pelea es la que se evita. “Yo quisiera que este mensaje le llegue al mismo presidente de EE. UU., Donald Trump y a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, para que piensen los riesgos que sufrirían sus mismos connacionales ante un conflicto militar en Venezuela. Piensen en eso”, acotó.

