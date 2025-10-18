INAMEH reporta lluvias dispersas en diversas regiones del país

En horas de la mañana se estima cielo nublado al alternar con áreas despejadas en la mayor parte del territorio nacional; aun así, se esperan áreas con lluvias dispersas y actividad eléctrica ocasional en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Falcón, zonas de los Llanos centrales/Occidentales, los Andes y Zulia, señaló el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, se señala que durante la tarde y noche se prevé aumento de la nubosidad en la mayor parte del país, con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Aragua, La Gran Caracas, oeste de Apure/Barinas, y los Andes.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá cielo con nubosidad de parcial a despejado durante la madrugada y la mañana; luego del mediodía, se estima un aumento de nubosidad, acompañada de precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas al este de la entidad.

Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 18°C y una máxima de 30°C en la ciudad de Caracas.