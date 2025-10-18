"Se pondrían en riesgo la soberanía y la paz de toda la región", advirtió Samper ante posibles operaciones de la CIA en Venezuela

El exmandatario colombiano afirmó que los bombardeos a lanchas en el Caribe, sin respetar el derecho internacional, y las recientes declaraciones del presidente Trump representan una amenaza grave.

El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, alertó este viernes sobre los peligros que representan acciones y declaraciones recientes de la administración de Donald Trump, al señalar que "América Latina y el Caribe no pueden retroceder a los tiempos oscuros de la Operación Cóndor y el apoyo a dictaduras militares de los años setenta y ochenta".

En una publicación realizada en su cuenta de la red social X, Samper cuestionó los bombardeos a embarcaciones en el Caribe sin respeto al derecho internacional, así como las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que mencionó la posibilidad de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. A su juicio, tales escenarios constituirían una amenaza grave para la estabilidad regional.

"Si esto llegara a ocurrir —como no se veía desde el golpe de Estado contra Salvador Allende—, se pondrían en riesgo la soberanía y la paz de toda la región", afirmó el exmandatario.

No podemos permitir que América Latina y el Caribe retrocedan a los tiempos oscuros de la Operación Cóndor y el apoyo a las dictaduras militares de los años setenta y ochenta.



Los bombardeos a lanchas en el Caribe, sin respetar el derecho internacional, y las recientes…

— Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) 17 de octubre de 2025

El exmandatario instó a los países latinoamericanos y caribeños a rechazar de manera contundente cualquier intento de intervención externa, subrayando que la región debe guiarse por los principios de unidad y soberanía.

Destacó que frente a la vigencia de la Doctrina Monroe, que promovía la idea de "América para los norteamericanos", debe prevalecer la "Doctrina de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar: una América unida, independiente y en paz".