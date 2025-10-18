Miles de connacionales se congregarán en el Vaticano para celebrar a los primeros santos venezolanos

Se estima que miles de venezolanos asistan a la Basílica de San Pedro para participar en los actos de este domingo 19 de octubre, con motivo de la canonización del José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Desde este viernes comienzan los venezolanos a congregarse en la Ciudad del Vaticano que peregrinan desde diferentes estados del país y otras partes del mundo para agradecer a Dios por los dos nuevos santos.

Una de las hermanas de la congregación las Siervas de Jesús de Venezuela, fundada por la Madre Carmen, declaró que así como la Madre Carmen cumplió con su propósito fundando la congregación, para todos los católicos “es una obligación de todos los bautizados caminar hacia la santidad”.

"Es una felicidad inexplicable saber que nuestra fundadora será declarada Santa", dijo la hermana de las Siervas de Jesús, desde el Vaticano.

También en el Vaticano se encuentra una representación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Su director, Andrés David Ascanio expresó sentirse "sumamente contentos, honrados y con una gran responsabilidad de representar al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en este evento tan importante para nuestro país".

Ascanio agregó que es una “gran bendición” poder asistir como representantes de los “más de un millón 300.000 niños” que forman parte de El Sistema, además de llevar el proyecto del maestro Abreu a quien describió como un hombre “profundamente creyente que con fe y con un equipo gigantesco de personas logró que cada uno de estos niños, niñas, jóvenes” formaran parte la Orquesta que arriba a sus 50 años.