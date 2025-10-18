(VIDEO) ¿Tiene Venezuela la capacidad misilística suficiente para un enfrentamiento asimétrico con las fuerzas invasoras?

Sábado, 18 de octubre de 2025.- ¿Tiene Venezuela la capacidad misilística suficiente para un enfrentamiento asimétrico con las fuerzas invasoras?Del siguiente reportaje desarrollado por The Mexican Family, que titularon: Rusia y China salen al rescate de Venezuela y Trump no lo vio venir, surge esta pregunta.The American Family es una página Web desarrollada por latinoamericanos, basada en Canadá, que consultamos frecuentemente, donde revisaron para la elaboración de este reportaje fuentes de información no occidentales, tanto chinas como rusas e iraníes, utilizando la inteligencia artificial para lograr una traducción directa de los respectivos lenguajes al español, reportaje que invitamos a aporreadores y aporreadoras a revisar minuciosamente, por lo sensible de su contenido.Rusia y China acaban de dar un paso inesperado en defensa de Venezuela, justo cuando el presidente Trump pensaba tener el tablero bajo control. En esta transmisión en vivo, revelamos los datos más recientes sobre cooperación militar, movimientos estratégicos en el Caribe y el nuevo escenario internacional que está tomando forma sin que los medios tradicionales lo muestren.¿Ya llegaron misiles? ¿Qué papel están jugando los drones? ¿Cuál es el verdadero objetivo detrás de los despliegues en territorio venezolano? Aquí no vas a encontrar medias tintas ni repeticiones de lo que dicen los noticieros de siempre.Vamos a conectar todo:— Filtraciones desde Asia y Eurasia— Infraestructura militar activa— Movimiento naval en zona clave— Red de apoyo económico paralelaSi esto se confirma, estamos viendo el inicio de un cambio profundo en el equilibrio regional.