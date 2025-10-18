Autoridades hallan más víctimas de la mina inundada en Bolívar: ascienden a cinco los cuerpos recuperados

18-10-25.-Las autoridades del estado Bolívar dieron un balance sobre las labores de rescate de los mineros sepultados en un yacimiento de oro en la población de El Callao, tras las fuertes lluvias caídas el domingo en esta población, que inundaron túneles de varios metros.El Cuerpo de Bomberos del municipio Roscio informó a través de Instagram que hasta las 4:54 pm de este viernes habían sido recuperados cinco cuerpos tras el accidente. En horas de la mañana, los equipos de rescate habían localizado a una de las víctimas, mientras que la noche del jueves reportaron la recuperación de otra.Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han registrado nuevos hallazgos, y las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona.Según los reportes oficiales, un total de catorce mineros perdieron la vida por inmersión en el yacimiento.Los bomberos explicaron que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses se encargará de identificar de los cuerpos debido al “avanzado estado de descomposición” en el que fueron encontrados.El operativo de búsqueda contó con el apoyo de equipos de emergencia de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), Protección Civil y los cuerpos de bomberos de los municipios El Callao, Sifontes, Angostura del Orinoco y Roscio.El martes, las autoridades locales ya habían anunciado el despliegue de equipos de rescate para recuperar a los 14 trabajadores fallecidos. Desde el lunes, los Bomberos de Roscio trabajaban en el drenaje del agua y en la extracción de los cuerpos atrapados dentro de la mina.Lluvias impactan a 7.000 familias en VenezuelaPor otro lado, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó el jueves que Venezuela ha registrado 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025.Explicó que este incremento ha afectado a más de 7.000 familias en todo el país y lo atribuyó a la crisis climática.Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado una estela de daños en gran parte del occidente venezolano. Estados como Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida, Portuguesa y Guárico reportan inundaciones, deslizamientos de tierra y comunidades incomunicadas.