Maduro decreta no laborables el 19 y 20 de octubre por canonización de Hernández y Rendiles

18-10-25.-Nicolás Maduro anunció este viernes que decretará el 19 y 20 de octubre como Día de Júbilo Nacional No Laborable en todo el territorio, por la inédita canonización de los beatos José Gregorio Hernández Cisneros y la madre Carmen Rendiles Martínez.



«¡Todos en oración, celebraremos en oración!», invitó Maduro.



La canonización, que los elevará a los altares como los dos primeros santos venezolanos reconocidos universalmente por la Iglesia Católica, se celebrará el domingo 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro, El Vaticano, en una ceremonia presidida por el Papa León XIV.



“Estamos a pocas horas de que se dé un hecho histórico (…) Venezuela está movilizada espiritualmente, elevando oraciones por la salud del pueblo, de la familia, por la vida, por la paz. Quisiera proceder a firmar el decreto con el que declaro en todo el territorio nacional el domingo 19 y el lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables, para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia católica”, añadió en una transmisión de VTV.

