Donald Trump dijo que Maduro no quiere "andar jodiendo" con Estados Unidos

Los comentarios de Trump se producen después de que las fuerzas estadounidenses desmantelaran al menos dos supuestos barcos cargados de drogas frente a las costas de Venezuela.



18 de octubre de 2025,-El presidente Donald Trump confirmó informes de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofreció a Estados Unidos acceso al petróleo y otros recursos naturales venezolanos, a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en medio de la cruzada antidrogas de Trump, informó Noticias de FOX.com.



Trump afirmó que Maduro presentó la propuesta porque el líder venezolano no quiere meterse con Estados Unidos.



"Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos", declaró Trump a la prensa el viernes durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.



El New York Times informó el 10 de octubre que Maduro propuso ofrecer proyectos petroleros y auríferos actuales y futuros en Venezuela a empresas estadounidenses y estipuló que las empresas estadounidenses recibirían contratos "preferenciales". Asimismo, el Times informó que otras condiciones que Maduro presentó incluían la reducción de los contratos energéticos y mineros con adversarios de Estados Unidos, como China, Irán y Rusia.



El gobierno de Trump ha aumentado la presión sobre el régimen de Maduro en las últimas semanas y ha afirmado durante mucho tiempo que no lo reconoce como un jefe de Estado legítimo, sino como líder de un cártel de la droga.



En agosto, el gobierno de Trump aumentó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares y afirmó que el líder venezolano es "uno de los mayores narcotraficantes del mundo".



Además, la Casa Blanca envió un memorando a los legisladores el 30 de septiembre informándoles que Estados Unidos participa en un "conflicto armado no internacional" con narcotraficantes y que ha llevado a cabo al menos seis ataques contra buques en aguas vecinas de Venezuela. Estados Unidos capturó a sobrevivientes del ataque más reciente el jueves.



Si bien el secretario de Estado, Marco Rubio, se negó a proporcionar más detalles sobre el ataque del jueves, Trump afirmó que el buque atacado era un submarino.

"Atacamos el submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de drogas", declaró Trump el viernes. "Para que lo entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos. Y ese fue un ataque contra un submarino cargado de drogas".



El miércoles, Trump confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela después de que el New York Times informara que había dado su aprobación. Trump declaró a la prensa que lo hizo porque Venezuela ha liberado prisioneros en Estados Unidos y porque las drogas estaban entrando a Estados Unidos desde Venezuela por vía marítima.



Sin embargo, Trump se negó a responder cuando se le preguntó si la CIA tenía la autoridad para "eliminar" a Maduro.



Mientras tanto, los ataques han atraído el escrutinio de ambos partidos, a medida que surgen dudas sobre su legalidad. Por ejemplo, los senadores Adam Schiff, demócrata de California, Tim Kaine, demócrata de Virginia, y Rand Paul, republicano de Kentucky, presentaron el viernes una resolución de poderes de guerra que prohibiría a las fuerzas armadas estadounidenses participar en "hostilidades" contra Venezuela.