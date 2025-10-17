Estados Unidos vacía el espacio de detención de migrantes en Guantánamo

Un grupo de 18 detenidos llevaba menos de una semana retenido en la base en alta mar. Fueron deportados días antes de una audiencia judicial donde los abogados impugnan la detención de migrantes allí.

17 de octubre de 2025.=Funcionarios estadounidenses deportaron a 18 migrantes que se encontraban detenidos en la base naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, dejando nuevamente vacante el centro de detención temporal. Aviones chárter transportaron a los hombres a Guatemala y El Salvador el jueves y el viernes, según funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre las operaciones.

Se desconocen de inmediato las identidades y nacionalidades de los detenidos. La operación desalojó a los migrantes de la base seis días antes de una audiencia en un tribunal federal en Washington.

Abogados defensores de las libertades civiles están impugnando la legalidad de retener en la base a migrantes que habían estado detenidos previamente en territorio estadounidense.

Esto también ocurrió mientras funcionarios del gobierno deciden qué hacer con dos sobrevivientes de un ataque militar estadounidense contra un buque venezolano sospechoso de tráfico de drogas. Estaban detenidos a bordo de un buque de la Armada estadounidense en algún lugar del Caribe.