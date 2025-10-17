Buque de guerra de la Armada de Estados Unidos alberga a sobrevivientes del impacto en un buque caribeño

WASHINGTON, 17 de octubre de 2025.— El ejército estadounidense mantiene a dos sobrevivientes a bordo de un buque de la Armada tras rescatarlos de un supuesto narcotraficante en el Caribe, impactado por un ataque estadounidense que causó la muerte de otras dos personas, informaron a Reuters el viernes tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La revelación, que no se había reportado previamente, plantea la posibilidad de que los sobrevivientes del ataque del jueves sean los primeros prisioneros de guerra en un conflicto declarado por el presidente Donald Trump contra una amenaza "narcoterrorista" que, según él, proviene de Venezuela.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Una de las fuentes indicó que el buque impactado el jueves se sumergía y posiblemente era un semisumergible, una embarcación similar a un submarino utilizada por los narcotraficantes para evitar ser detectado.

Antes de la operación del jueves, los ataques militares estadounidenses contra presuntos narcotraficantes frente a Venezuela no habían dejado sobrevivientes conocidos, y los videos presentados por el gobierno de Trump mostraban la destrucción de embarcaciones.