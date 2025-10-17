Una fanatica de los Cerveceros de Milwaukee perdió su trabajo al amenazar que iba a "llamar a Inmigración" a un simpatizante latino de los Dodgers de Los Angeles

Según informes, la fan también renunció a la junta directiva de Pide un deseo Wisconsin.



17 de octubre de 2025.-Una aficionada de los Cerveceros de Milwaukee sufrió un doble revés al perder, según se informa, su trabajo poco después de que su equipo favorito perdiera 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, informó Noticias de Fox.com.



Shannon Kobylarczyk fue vista en video amenazando a una aficionada hispana de los Dodgers de Los Ángeles con "llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas".



Después de que los Dodgers se pusieran 4-1 arriba en la séptima entrada, Ricardo Fosado grabó al molesto público de Milwaukee, preguntándole retóricamente por qué estaba "tan silencioso".



Kobylarczyk entonces llamó a Fosado "pendejo" por no beber cerveza como un "hombre de verdad".



"¿Sabes qué? Llamemos a Inmigración", le dijo Kobylarczyk a un compañero aficionado de los Brewers que tenía delante.



Fosado respondió que era ciudadano estadounidense y había servido en dos guerras, a lo que Kobylarczyk atacó a Fosado.



"ICE no me va a hacer nada. Buena suerte. Llama a inmigración, llámalos. Maldito idiota", dijo Fosado.



El Milwaukee Journal Sentinel confirmó que Kobylarczyk ya no trabaja en ManpowerGroup, una empresa de contratación de personal con sede en Milwaukee, y que también renunció a su puesto en la junta directiva de Pide un Deseo Wisconsin.



Fosado declaró al medio que Kobylarczyk lo denunció a la seguridad del estadio y que fue expulsado.



Fosado, quien se alistó en el ejército después del 11-S, sirvió en Irak y Afganistán. A pesar del ataque, no cree que Kobylarczyk debiera haber perdido su trabajo.



"No creo que haya sido algo horrible ni algo que deba llevarla a un despido. Lo siento por ella", declaró Fosado al medio. "No se nos puede juzgar por un solo error, ya que hubo muchas emociones involucradas. Simplemente hirió los sentimientos; nadie lastimó físicamente a nadie".



Los Cerveceros informaron a Fox News Digital en un comunicado que ambos aficionados fueron expulsados, señalando que Fosado, cuyo nombre no se reveló, fue expulsado "por acciones ajenas a los eventos que se muestran en este video".



Los Cerveceros esperan que todos los asistentes a los partidos se respeten mutuamente y no toleramos de ninguna manera los comentarios ofensivos que los aficionados se hagan sobre raza, género u origen nacional. Nuestra prioridad es garantizar que todos los asistentes tengan una experiencia segura y agradable en el estadio.



En este caso, el Departamento de Policía de Milwaukee se ocupó del individuo expulsado por acciones ajenas a los eventos que se muestran en este video, incluyendo alteración del orden público e intoxicación pública. Por otra parte, un video muestra que la otra persona involucrada en la discusión agredió físicamente a la persona expulsada.



Los Cerveceros informaron que ni Fosado ni Kobylarczyk serían bienvenidos de nuevo al estadio.



La Serie de Campeonato de la Liga Nacional regresa al oeste el jueves, donde los Dodgers necesitan ganar dos de los próximos cinco juegos para avanzar a su segunda Serie Mundial consecutiva y la quinta en nueve años.