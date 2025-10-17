Aba Ultra de Cantv llegó a más de 500 hogares, comercios e instituciones de Maracay

17 de octubre de 2025.-Cantv llegó con todo a la ciudad de Maracay, municipio Girardot del estado Aragua, mediante la entrega de los servicios Aba Ultra, Telefonía IP y Aba TV GO a más de 500 hogares, comercios e instituciones públicas del conjunto residencial La Placera y el sector Barrio Belén, así como el personal del Hospital Militar “Coronel Elbano Paredes Vivas”, informó una nota de Prensa Comunicaciones Externas.

Durante la actividad, el presidente de Cantv, MG. Iván Rafael Hernández Dala, quien estuvo acompañado por los Vicepresidentes de la Empresa, realizó recorrido en los distintos sitios atendidos para constatar la operatividad de la conectividad y conocer la experiencia de las familias y usuarios con los servicios.

En el auditorio del Hospital Militar, el presidente de Cantv, acompañado por el director de esta institución de salud, GB. Alexis Humberto Alviárez Guzmán, entregaron certificados a voceros del Poder Popular que participaron en los talleres de formación sobre tecnología GPON que brindó el personal de Cantv.

Asimismo, se llevó a cabo la inauguración de la Zona Ultra en el área de emergencia de este centro hospitalario, con la finalidad de brindar un espacio de conectividad a usuarios que reciben atención médica, familiares y visitantes.

Sonia Blanco, vocera de la Comuna Luis Arango en el sector Barrio Belén, agradeció al Presidente de la República Nicolás Maduro por beneficiar a estas comunidades a través de la instalación de la fibra óptica, la formación y la conformación de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones. “Seguiremos avanzando junto a Cantv”, resaltó.

“Predicamos la palabra de Dios a través de las redes sociales y la nueva tecnología que trae Cantv nos brinda mayor velocidad de navegación. Aba Ultra nos permitirá ayudar a muchas más personas en el mundo”, afirmó el sargento de la Aviación Militar Bolivariana, Ingel Aranguren Perdomo, quien recibió a las autoridades de la Empresa en su hogar.

Cantv continúa con el despliegue del personal técnico para la construcción de más puertos ópticos a hogares, comercios e instituciones, en cumplimiento de la Segunda T de las 7 Grandes Transformaciones impulsadas para lograr ciudades más humanizadas, con mayor bienestar y mejores servicios públicos.