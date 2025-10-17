5.500 camioneros reprobaron el examen de inglés y perdieron su permiso de conducir en Estados Unidos

Afirma Baja Freight Association

SAN DIEGO, 17 de octubre de 2025 — Estados de todo Estados Unidos han revocado los privilegios de conducir a 5.500 conductores de camiones comerciales que no aprobaron las evaluaciones básicas de inglés mientras trabajaban al norte de la frontera, según Israel Delgado Vallejo, vicepresidente de la Cámara de Transportistas de Carga del Noroeste de México, informó la Página Web Informe fronterizo.

"Hasta la fecha, hemos registrado 5,500 licencias fuera de servicio y suspendidas, y estamos viendo una aplicación más estricta y rigurosa de la ley", declaró Delgado Vallejo.

Hace seis meses, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que restableció una ley vigente que exige que los conductores de camiones comerciales hablen y comprendan suficiente inglés para leer las señales de tránsito e interactuar con las autoridades.

Delgado Vallejo declaró al periódico El Sol de Tijuana que espera que la aplicación de la ley continúe al menos hasta finales de año, especialmente en estados como Texas, donde se han emitido la mayoría de las suspensiones.

"80,000 personas trabajan como conductores de camiones transportando carga y otros productos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y aproximadamente el 80% no habla inglés".

Recientemente, el Departamento de Transporte de EE. UU. advirtió a estados como California, Washington y Nuevo México que apliquen el mandato de hablar inglés.

El Departamento de Transporte amenaza con retirar los fondos federales para el transporte a los estados que no cumplan con las evaluaciones de idioma y con imponer sanciones a los conductores que no las aprueben.

El estado de California, a través de su Patrulla de Carreteras, ha dicho que no quitará las licencias de conducir a los camioneros porque no hablen inglés.