Llega el vuelo 78 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con 196 connacionales

196 llegan desde EEUU en el vuelo 78

17 de octubre de 2025.- En un acto que reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con sus ciudadanos en el exterior, este viernes aterrizó el vuelo número 78 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.



En esta oportunidad, llegaron a suelo venezolano, 24 mujeres, 169 hombres, 2 niñas y 1 niño, para un total de 196 ciudadanos los cuales habían sido víctimas de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos.



Cabe destacar, que la GMVP hasta la fecha, ha permitido el retorno de 14 mil 947 connacionales y está caracterizado como pilar fundamental en la estrategia del Gobierno Bolivariano para atender las necesidades de los venezolanos en el extranjero, ofreciendo un camino de regreso a casa y facilitando su reintegración en la sociedad.



De igual forma, es importante mencionar que el Estado venezolano trabaja incansablemente para traer a casa a aquellos que han sido perseguidos por autoridades estadounidenses.