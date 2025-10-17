El Pase con Roberto Navarro

(VIDEO) Lo que no te contaron del viaje de Milei

Lo que no te contaron del viaje de Milei, editorial Roberto Navarro.

Credito: El Destape TV

Viernes, 17 de octubre de 2025.- Yo te voy a sacar de apuros, de este lugar en que te estás muriendo, le dijo Trump a Milei, pero vos me vas a asegurar todos los negocios: El 5G, El Uranio, El Litio, Los Hidrocarburos, en todos estos negocios van a tener prioridad las empresas norteamericanas.

Desde un principio se sabia que Trump iba a poner la plata en tanto y en cuanto,tuviera la seguridad que le iban a dar del otro lado, lo que él había exigido, de esa forma comenzó su editorial Roberto Navarro.

No se pierdan este interesantísimo programa sobre la situación en Argentina.


