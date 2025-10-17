INAMEH pronostica lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional

Para este viernes las autoridades meteorológicas pronostican áreas de nubosidad, lluvias o chubascos y actividad eléctrica en varias regiones del país, con un aumento significativo de las precipitaciones en la tarde y noche en buena parte de Venezuela, reseñó una publicación realizada en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Asimismo, durante las horas de la madrugada y la mañana, se estiman áreas nubladas con formación de células convectivas, productoras de lluvias, chubascos y actividad eléctrica en diversas zonas del territorio nacional.

Las regiones más afectadas por estas condiciones serán Bolívar, Anzoátegui, Región Insular, Miranda, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Andes y Zulia; el resto del país mantendrá nubosidad parcial y algunas zonas despejadas.

Para la tarde y noche se espera un aumento de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en buena parte de Venezuela, por lo que se prevé que las lluvias sean más intensas y frecuentes en áreas de Amazonas, Anzoátegui, Llanos Occidentales y Centrales, La Gran Caracas, Aragua, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.