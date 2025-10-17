Gaceta Oficial 43.220 miércoles 24 de septiembre 2025

2025-09-24 Gaceta Oficial 43220

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que designa al Capitán de Navío (RA) Jitmer José Leal Médina, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA BOLIVARIANA.

Resolución que delega al Capitán de Navío (RA) Jitmer José Leal Médina, en su carácter de Director de la Oficina de Gestión Administrativa de la Armada Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada con firma, OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA BOLIVARIANA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución que designa a Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara, como Presidente de la Comisión Nacional de Lotería (CONALOT), en condición de Encargado.

SENIAT

Providencia que designa a Luis Enrique Alarcón Díaz, como Jefe del Sector de Tributos Internos La Fría de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes, en calidad de Titular.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA

INSOPESCA

Providencia mediante la cual queda sin efecto la Providencia Administrativa 057-2023, de fecha 29 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial 42743 de fecha 26 de octubre de 2023, donde se delegó la firma que en ella se especifica a Ángel Cardona La Rosa, ubicado en la Inspectoría La Guaira, Código 245A, Zona de Desembarque Puerto La Zorra, adscrita a la Subgerencia Vargas del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (INSOPESCA).

Providencia mediante la cual queda sin efecto la Providencia Administrativa 042-2022, de fecha 21 de febrero de 2022, publicada en la Gaceta Oficial 42343 de fecha 23 de marzo de 2022, donde se delegó la firma que en ella se especifica a Jesús David Zabala Mata, ubicado en la Inspectoría La Asunción, Código 120A-01, adscrita a la Subgerencia Nueva Esparta del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (INSOPESCA).

Providencia que designa a Rosannis José Moreno Silva, como Auditora Interna, de la Oficina de Auditoría Interna del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que delega en Eudorielyn Rita Linares Peña, en su carácter de Viceministra de Gestión Universitaria de este Ministerio, la Certificación de Credenciales de los Jefes de División de los Institutos y Colegios Universitarios.

Resolución que reconoce los estudios conducentes al Título de LICENCIADA EN POLITOLOGÍA, conferido por la Universidad Nacional de Investigación ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA de la Federación de Rusia, a Sarah Victoria Martínez Machado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que designa a Edgar Edwards Terán, como Director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Portuguesa, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

