La segunda ciudad más grande de Rusia se conectará con Venezuela a través de vuelos directos

La mayor aerolínea venezolana expande su red de rutas hacia Rusia al recibir autorización para operar nuevos vuelos regulares.

Credito: Aura Astudillo

La mayor aerolínea de Venezuela, Conviasa, ha recibido las autorizaciones necesarias para operar rutas directas entre Venezuela y San Petersburgo, informó el Ministerio de Transporte ruso tras una reunión de los titulares de la cartera de ambos países.

"Conviasa ha recibido la autorización para operar vuelos a San Petersburgo en la próxima temporada, lo que abrirá nuevas oportunidades para la cooperación turística y empresarial entre nuestros países", indica el comunicado oficial.

Cabe destacar que la aerolínea mantiene actualmente dos conexiones aéreas con la capital rusa, Moscú: un vuelo regular cada dos semanas y un servicio chárter cada diez días.

 

