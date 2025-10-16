(AUDIO) INAMEH reporta lluvias y actividad eléctrica pronostican en gran parte del territorio nacional

Este jueves se prevé lluvias, chubascos y actividad eléctrica en gran parte del país, con mayor intensidad durante la tarde y la noche, reseñó una publicación realizada en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Asimismo, en horas de la madrugada y la mañana de este jueves, se esperan áreas nubladas con formación de células convectivas, productoras de lluvias o chubascos y actividad eléctrica, especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Insular, Anzoátegui, Llanos Centrales y Occidentales, Falcón y Zulia.

Del mismo modo, durante la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, lo que generará precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en buena parte del territorio.

Las lluvias serán más intensas en áreas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón y Zulia. El resto del país alternará con nubosidad parcial y zonas despejadas.