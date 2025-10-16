Gaceta Oficial 43.219 martes 23 de septiembre 2025

2025-09-23 Gaceta Oficial 43219

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

Resolución que dicta el Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES

Resolución que designa a Álvaro Isrrael Nieto Reyes, como Jefe del Área de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Inspectoría General de Tribunales.

Resolución que designa a Deyanira del Valle Montero Zambrano, como Coordinadora General del Despacho de la Inspectoría General de Tribunales.

Resolución que designa a Rudith Eglee Perozo Rivero, como Coordinadora Nacional de Inspección y Vigilancia de la Inspectoría General de Tribunales, en calidad de Encargada.

Resolución que designa a Daniel David Fernández Fontaine, como Jefe de la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Inspectoría General de Tribunales.

Resolución que designa a Aldo Javier Martínez Quintero, como Jefe de la Oficina de Informática de la Inspectoría General de Tribunales.

ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Resolución que designa a Gustavo Adolfo Cuba Grimán, como Director de Línea de Formación Integral, adscrito a la Dirección Docente de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Resolución que designa a Jenny Rosana Zambrano Rivera, como Secretaria General de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Resolución que designa a Eury Vrigith Rodríguez Pérez, como Directora de Línea de Evaluación, Seguimiento y Monitoreo, adscrita a la Secretaria General de la Escuela Nacional de la Magistratura, en calidad deT itular.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Franklym Javier Jiménez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Municipal Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia territorial en las Parroquias San Agustín y la Candelaria del Municipio Libertador y sede en el Complejo Parque Central, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que designa a Euridise Geraldine Serrano Herrera, como Jefe de División (Encargada) de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, a partir del 08 de septiembre de 2025 y hasta la reincorporación de su titular, la ciudadana Yaritza del Carmen Luque de Morales.

Resolución que designa a Miriam Yusnelly Lima Bernal, como Directora General Contra la Delincuencia Organizada (Encargada).

Resolución que designa a Wilserg José Reyes, como Jefe de División (Encargado) de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, a partir del 10 de septiembre de 2025 y hasta la reincorporación de su titular, la ciudadana Nirvis Yonaidee Blanco.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Genissi Eduvige del Valle Martínez Alfonzo, en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Carúpano y competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes y Materia de Defensa para la Mujer.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Yuri Magyelin Jiménez Zurita, en la Fiscalía Centésima Cuadragésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Defensa de la Mujer en las Fases de Investigación e Intermedia.

Resolución que traslada a Héctor Orlando Cárdenas Balabuch, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Puerto Cabello.

Resolución que traslada a Edmar Dailyn Sánchez Dugarte, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Trigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio (Encargado) a Julio César Petit Montenegro, en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio (Encargada) a Priscilla Estefanía Peñaranda Ospino, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

►Continuar Leyendo: Gaceta Oficial 43.219 martes 23 de septiembre 2025