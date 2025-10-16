Gavin Newson rechaza proyecto de ley que da preferencia a descendientes de esclavos en admisiones universitarias

Es probable que la medida enfrente impugnaciones legales por parte de opositores a la acción afirmativa.

16 de octubre de 2025.- El gobernador Gavin Newsom asestó un revés al movimiento de reparaciones en California el lunes al vetar un proyecto de ley que habría permitido a las universidades dar una consideración especial a los descendientes de esclavos en las admisiones, informó Politico.com.

En un mensaje explicando su decisión, Newsom calificó el proyecto de ley de "innecesario", afirmando que las universidades "ya tienen la autoridad para determinar si otorgan preferencia de admisión" a los descendientes de la esclavitud u otros grupos.

El proyecto de ley probablemente también habría suscitado una impugnación legal por parte de los opositores. Los críticos argumentaron que violaría la Proposición 209, que prohíbe a las universidades públicas del estado considerar la raza en las admisiones, y un fallo de 2023 de la Corte Suprema de Estados Unidos contra la acción afirmativa basada en la raza.

La decisión de Newsom llega en un momento de creciente tensión, ya que la administración Trump ha tomado medidas enérgicas contra las iniciativas de diversidad en los campus universitarios mediante investigaciones y amenazas de retirar la financiación federal. En California, Trump ha apuntado específicamente a la UCLA, exigiéndole que pague 1.000 millones de dólares y acepte un conjunto de reformas para liberar más de 500 millones de dólares en subvenciones de investigación que retuvo por acusaciones de antisemitismo en el campus.

El autor del proyecto de ley, el asambleísta demócrata Isaac Bryan, declaró en un comunicado que el veto era "más que decepcionante".

"Si bien la Administración Trump amenaza nuestras instituciones de educación superior y ataca los fundamentos de la diversidad y la inclusión, este no es el momento de eludir la lucha para proteger a los estudiantes que han heredado legados de daño y exclusión", declaró Bryan.

Newsom, en su mensaje, animó a las universidades a "revisar y determinar cómo, cuándo y si se puede adoptar este tipo de preferencia".

La semana pasada, el gobernador aprobó una medida que crea una agencia estatal para administrar reparaciones y el lunes firmó otro proyecto de ley que exige que el sistema de la Universidad Estatal de California desarrolle procedimientos para determinar quiénes califican como descendientes de la esclavitud.