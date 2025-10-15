El Secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent revela que el rescate económico para Argentina es en realidad el doble lo que se anunció ayer

Un día después de que Donald Trump celebrara un rescate multimillonario para Argentina, su administración decidió redoblar la apuesta.

15 de octubre de 2025.-El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el miércoles a la prensa en el edificio del Tesoro que Estados Unidos está "trabajando en una facilidad de 20.000 mil millones de dólares que sería adyacente" a la línea de crédito de 20.000 millones de dólares que Trump ya aprobó, lo que suma un total de 40.000 mil millones de dólares en asistencia para el país sudamericano, económicamente frágil, informó Finanzas de Yahoo.com.

"Muchos bancos y muchos fondos soberanos están interesados", afirmó Bessent. "Es una solución del sector privado para los próximos pagos de la deuda de Argentina".

La ayuda tiene como objetivo rescatar la economía argentina, que se encuentra en colapso, antes de las elecciones intermedias del 26 de octubre. Esa votación determinará si el presidente argentino, Javier Milei, uno de los aliados internacionales de Trump, mantendrá la capacidad de impulsar su drástica agenda de recortes de gastos.

Pero hay otro beneficiario notable del paquete de rescate para Argentina del gobierno de Trump: los grandes fondos de cobertura liderados por los amigos de Bessent. Varios fondos de inversión importantes, incluidos BlackRock, Fidelity y Pimco, se beneficiarán significativamente de la transferencia de ayuda, al igual que varios inversores independientes vinculados a Bessent, informó The New York Times a principios de este mes.

Bessent describió el intercambio del miércoles como una "Doctrina Monroe económica", en referencia a la política de 1823 que rechazó la intervención europea y el colonialismo en el hemisferio occidental.

"Es mucho mejor usar el peso del poder económico estadounidense que tener que usar el poder militar", continuó Bessent, comparando la situación con el supuesto "narcotráfico proveniente de Venezuela".

Pero el rescate planeado por la Casa Blanca para Argentina es notablemente hipócrita para una administración que ha eliminado agencias ejecutivas críticas con el pretexto de recortar el gasto.

En Estados Unidos, el gobierno sigue bloqueado sobre cómo financiar el "grande y hermoso" presupuesto de Trump, que incluyó recortes de miles de millones de dólares en subsidios de Obamacare y Medicaid, un cierre que, según afirmó el propio Bessent el miércoles, le costaba a Estados Unidos "15 mil millones de dólares al día".

Y es probable que Estados Unidos necesite su propio rescate muy pronto. Los productores de soja estadounidenses se han visto afectados por las políticas arancelarias de Trump, que les han arrebatado el mercado chino. Sin embargo, después de que salió a la luz que Argentina había reemplazado a Estados Unidos como principal proveedor de soja de China, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a CNBC que la prevista inyección de efectivo con destino a Argentina se había transformado en una "línea de intercambio de crédito".