La crisis de deuda nacional de Estados Unidos alcanza niveles récord: ¿está en peligro la economía estadounidense?

De 37,8 billones de dólares, se descontrola y los pagos de intereses superan los 1,2 billones de dólares.

15 de octubre de 2025.-Estados Unidos se enfrenta a una crisis de deuda lenta pero constante. Los mercados están tranquilos por ahora, pero los inversores están muy atentos. Según David Kelly, estratega global jefe de J.P. Morgan Asset Management, la deuda nacional estadounidense ha superado los 37,8 billones de dólares, con pagos de intereses que superan los 1,2 billones de dólares anuales. Las mejoras a corto plazo derivadas de los ingresos arancelarios y el alivio temporal del déficit ofrecen poco consuelo. Las perspectivas a largo plazo siguen siendo muy preocupantes, informó economictimes.indiatimes.com.

La ratio deuda/PIB ya es del 99,9 %. Si la tendencia actual continúa, podría ascender al 102,2 % en un año. Se proyecta un crecimiento nominal del PIB del 4,5 %, pero incluso déficits moderados por encima de este nivel impulsarán la deuda al alza. Las decisiones políticas, la posible desaceleración económica y la incertidumbre sobre los aranceles podrían acelerar el problema. El riesgo es que Estados Unidos pase de una situación de quiebra lenta a un deterioro fiscal mucho más rápido.

Estimaciones recientes de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran un déficit para el año fiscal 2025 de 1,809 billones de dólares, equivalente al 6,0% del PIB. Sin ajustes temporales, el déficit podría alcanzar el 6,7%, lo que presionaría aún más las finanzas federales. Se espera que los pagos de intereses superen los 1,2 billones de dólares, lo que aumentará la presión sobre el presupuesto. A pesar de estos desafíos, la condición de Estados Unidos como moneda de reserva global permite cierta flexibilidad, pero no elimina los riesgos.

Kelly advierte que los inversores deben prepararse para un empeoramiento de las condiciones. Diversificar las carteras con acciones internacionales y activos alternativos puede ayudar a protegerse contra una aceleración repentina del crecimiento de la deuda. Los mercados globales conocen bien la trayectoria de la deuda estadounidense, y sigue siendo posible obtener préstamos con rendimientos históricamente bajos. Aun así, la combinación del aumento de la deuda, los pagos de intereses y la incertidumbre política hace que las perspectivas sean precarias.

El mensaje es claro: Estados Unidos se está hundiendo lentamente. La situación es manejable por ahora, pero un paso en falso en las políticas o una crisis económica podrían acelerar el deterioro. Los inversores, los mercados y la economía global están atentos. Una acción estratégica hoy podría ser la única manera de proteger las carteras de las crecientes consecuencias de la crisis de la deuda estadounidense.

El presidente Trump inicialmente solicitó al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal.

Se enfrentaron por la Ley One Big Beautiful Bill, que la CBO estima que podría añadir 3,4 billones de dólares a la deuda nacional durante la próxima década.

La Casa Blanca argumenta que los aranceles podrían compensar el gasto. La CBO estima que los aranceles podrían reducir el déficit en 4 billones de dólares para 2035, pero las impugnaciones legales o los reembolsos podrían alterar estas proyecciones.