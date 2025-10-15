Más de 590 turistas rusos arriban a la isla de Margarita

Caracas. 15 de octubre de 2025)-. En sintonía con las políticas de desarrollo económico promovidas por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez Hernández, celebró la llegada de 599 visitantes rusos, esta semana, a la paradisíaca isla de Margarita, esto como parte de una visión estratégica del motor turístico, informó Prensa Mintur.

Este arribo consolida la cooperación bilateral y demuestra la confianza en el destino Venezuela. La operación aérea, a través de Pegas Touristk y Hover Tour, trajo a 499 turistas. Mientras que la oficina Venetur Rusia concretó, de manera exitosa, la llegada de 100 viajeros en un flujo constante que subraya la solidez de las relaciones entre ambas naciones.

Con este reciente vuelo, la cifra total de visitantes, asciende a tres mil 359, número que refleja una creciente confianza en la propuesta turística venezolana. Producto de la articulación entre el Ejecutivo Nacional y el sector privado, enfocados en garantizar una experiencia inolvidable y segura.

La titular del turismo nacional destacó que el objetivo principal es proyectar a Venezuela en el escenario turístico internacional. Estos acuerdos de colaboración, con vigencia de tres años, representan una apuesta de largo plazo para la diversificación económica, el crecimiento sostenido del sector y estimular directamente las economías locales.