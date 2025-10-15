Diosdado Cabello: "La defensa de la Patria es responsabilidad de todo el pueblo"

15 de octubre de 2025.- “La defensa de la Patria no solo es de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ni de los cuerpos policiales; también es del pueblo”, así lo afirmó este miércoles el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, durante la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral de la Nación (ODDI) en Caracas y Miranda, Informó Prensa Mpprijp.

De igual forma, destacó que el pueblo venezolano está mucho más consciente ante las agresiones, el asedio y los ataques del imperialismo, que sólo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales.

Asimismo, reiteró al pueblo venezolano que, “nosotros debemos tener claro que, en cualquier situación, la unidad nacional debe estar por encima de cualquier posición personal”.

De igual forma, informó que con estos despliegues, las empresas privadas también son resguardadas porque prestan servicio a todos los venezolanos y las venezolanas.

“Esta es una Revolución pacífica, pero armada. ¿Armada para qué? Para defendernos de quien sea; en el concepto de defensa integral de la Nación, es permanecer en resistencia activa prolongada y que todo funcione en ofensiva permanente”, concluyó.