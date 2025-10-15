Comandante de la Milicia enfatiza necesidad de defensa comunal

El comandante general de la Milicia Bolivariana, M/G Orlando Romero Bolívar

15 de octubre de 2025.- El comandante general de la Milicia Bolivariana, M/G Orlando Romero Bolívar, elevó la necesidad de que cada comunidad venezolana ostente la capacidad de defenderse ante un estado activo de hostilidades armadas.



Desde la parroquia de Antímano, en la localidad caraqueña de Mamera, durante el desarrollo de la Operación Independencia 200, comunicó: «Aquí lo que estamos pidiendo es que cada comunidad tenga la capacidad para defenderse […] que cada quien, con que defienda su comunidad, ya hacemos a este país inexpugnable», elaboró. «¿Quién mejor que uno para conocer su comunidad, conocer el territorio que va a defender? La suma de cada defensa, cada comunidad: hace un enjambre».



Asimismo, señaló que en una situación de contingencia armada, el comandante de cada Unidad Comunal de Milicia (UCM) procedería «administrar todos los puntos críticos que tenga esa comunidad», como establecimientos de suministro de comida y puntos de surtido de agua y gas.



Seguidamente, tales líderes locales pueden solicitar la conformación de unidades especiales comunales a partir de las Bases Populares de Defensa Integral (BPDI); las cuales estarían compuestas por una cifra de entre 60 y 100 hombres por cada circuito comunal, quienes recibirían entrenamiento especial de combate, primeros auxilios, derechos humanos, armas antitanque, y armas antiaéreas.



Por otra parte, señaló que dichas unidades serían desplegadas si «se llegase a presentar —-y ¡Dios no lo quiera!—, una situación hostil, una amenaza que venga armada a tratar de pasar por encima de nosotros».



«Si las comunidades están llevando demasiados golpes, demasiados ataques, ¿Quién es el que las va a auxiliar? Esos 100 hombres que van a ir a los que la están golpeando, no al frente, si no a la retaguardia», continuó Romero Bolívar.



En dicha posición, los combatientes realizarían acciones como la disrupción de líneas de comunicación de fuerzas hostiles. «El que caiga a esta comunidad que reciba golpes, golpes defensivos», reiteró el funcionario castrense.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 449 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)