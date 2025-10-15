Vuelven las largas colas para abastecerse de gasolina

Largas colas para abastecerse de gasolina vuelven a aparecer en todo el país, a lo largo de calles y avenidas se pueden observar las interminables filas por varias estaciones de servicio, en la ciudad capital, decenas de automóviles se forman desde la noche hasta el día siguiente frente a las gasolineras. Entrando a Quinta Crespo desde El Paraíso se pueden ver largas colas para poner el combustible y así por toda Caracas.

También reportan escasez de gasolina por todo el país, lo que obliga a los conductores pasar más de 14 horas esperando para cargar gasolina.



Desde Táchira informan, según la programación de combustible, que no hubo despacho de gasolina para los municipios Guásimos, Córdoba, Torbes, Andrés Bello, Capacho Nuevo y Capacho Viejo. Eso causa que muchos conductores vengan a San Cristóbal a comprar gasolina.



Algunos conductores denunciaron que la estación de servicio La Machirí, en la parte alta del municipio San Cristóbal, pese haber sido asignada para despacho de gasolina, pasadas las 10:30 de la mañana, solo surtía para vehículos diésel. Se aseguró que alrededor de las 11:00 de la mañana ya se encontraban cerradas algunas bombas.

La mayoría de automovilistas esperan que esta situación se soluciones lo más pronto posible y así poder llevar una vida normal porque esto trastoca la vida cotidiana de los venezolanos.