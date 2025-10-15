Aeropuertos de EEUU se niegan a reproducir video de Kristi Noem, donde culpa a los demócratas

Aeropuertos de todo Estados Unidos se niegan a reproducir un vídeo grabado por la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, culpando a los demócratas por cerrar el gobierno. Credito: Agencias

Según informes, los aeropuertos de todo Estados Unidos se niegan a reproducir un vídeo grabado por la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, culpando a los demócratas por cerrar el gobierno.

"La principal prioridad de la TSA es garantizar que usted tenga la experiencia más agradable y eficiente posible en el aeropuerto, a la vez que lo mantenemos seguro", afirma el video de Noem. "Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al gobierno federal, y debido a esto, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA trabajan sin sueldo.

"Seguiremos haciendo todo lo posible para evitar retrasos que afecten sus viajes", añade. "Y esperamos que los demócratas pronto reconozcan la importancia de reabrir el gobierno".

Fox News informó la semana pasada que el video se reproduciría en todos los aeropuertos públicos de Estados Unidos. Sin embargo, parece que el DHS enfrenta resistencia al respecto, según informa el Irish Star.

El Washington Post reveló que los aeropuertos de Buffalo, Nueva York; Charlotte, Carolina del Norte; Cleveland, Ohio; Los Ángeles, California; Phoenix, Arizona; Seattle, Washington; y Portland, Oregón, se negaron a transmitir el video. Los aeropuertos argumentan que el video de Noem infringe la Ley Hatch de 1939.

Promulgada durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, la ley "restringe ciertas actividades políticas de los empleados federales, así como de algunos empleados de los gobiernos estatales, del Distrito de Columbia y locales que trabajan en conjunto con programas financiados con fondos federales". Además, la ley busca "garantizar que los programas federales se administren de manera imparcial, proteger a los empleados federales de la presión política en el lugar de trabajo y garantizar que los ascensos se basen en el mérito y no en la afiliación política".

El Irish Star solicitó comentarios al DHS. Varios funcionarios expresaron su preocupación por el video.

El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, declaró al Washington Post que se negó a emitir el video "innecesariamente alarmista", calificándolo de "incongruente con los valores que esperamos de los principales funcionarios públicos de nuestra nación". Un sindicato de trabajadores federales presentó una demanda contra la administración Trump, alegando que se estaba burlando de prohibiciones legales como la Ley Hatch.

Se había presentado una demanda previa en nombre de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que también alegaba que el Departamento de Educación reemplazó los correos electrónicos de fuera de la oficina de los empleados con "lenguaje partidista", culpando a los senadores demócratas del cierre sin previo aviso ni consentimiento. El gobierno estadounidense ha entrado en su tercera semana de cierre tras el fracaso de republicanos y demócratas en llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, lo que ha comenzado a afectar a quienes intentan utilizar el aeropuerto.

Como resultado del cierre, decenas de miles de vuelos se han retrasado, y los aeropuertos alegan escasez de personal. El lunes se informó de casi 7000 retrasos en vuelos dentro, con destino o con origen en EE. UU., según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.