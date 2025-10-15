Caracas acogerá reunión del Consejo Empresarial Rusia-Venezuela

La ciudad de Caracas será sede de la reunión del Consejo Empresarial Rusia-Venezuela que se celebrará el 28 de octubre con más de 50 empresarios, informó este martes el embajador venezolano en Moscú, Jesús Salazar Velásquez.

Además, el diplomático indicó que entre 100 y 150 asistentes participarán por videoconferencia, mientras resaltó que la cooperación técnica y militar forman parte de los convenios en todos los ámbitos, según refiere Sputnik.

En este sentido, el embajador agregó que, como parte de los acuerdos bilaterales establecidos desde principios de este siglo, la cooperación técnica y militar «está permanentemente en contacto y en desarrollo».

Asimismo, Salazar Velásquez destacó que la colaboración en la exploración, explotación y comercialización de petróleo se encuentra en marcha.

Detalló que cuentan con cinco empresas mixtas, que operan en territorio venezolano.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, firmaron una asociación estratégica para reforzar la cooperación en sectores como economia, energía, minería y otras áreas clave.

En 2024, la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez reiteró que el país latinoamericano es un socio confiable para los inversionistas internacionales.

En aquel momento, Rodríguez ratificó a los sectores económicos empresariales de Rusia que «Venezuela es un país extraordinario para recibir inversiones».

Ante empresarios e inversores de la nación euroasiática, aseguró que la nación bolivariana «tiene un marco legal propio, la Ley Antibloqueo, que protege a los inversionistas".