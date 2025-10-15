INAMEH reporta lluvias con descargas eléctricas se prevén en gran parte del territorio nacional

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pronostican áreas nubladas con desarrollo de células convectivas de rápida evolución, que propician lluvias o chubascos con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.
Asimismo, persisten precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica en zonas de Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, norte de Lara, áreas de Zulia y Falcón.
El resto del país prevalece con cielo parcialmente nublado, que alterna con áreas despejadas.
Por otra parte, el pronóstico señala que la Onda Nro.46 en horas de la noche, se espera esté posicionada al noreste de nuestra Guayana Esequiba; mientras que la Onda Nro.47, se desplaza en el Océano Atlántico Tropical; por último la Onda Nro.48 se encuentra al suroeste de las islas de Cabo Verde.
Con información de INAMEH / Prensa VTV.