Gaceta Oficial 43.218 lunes 22 de septiembre 2025

2025-09-22 Gaceta Oficial 43218

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución que designa a Carlos Azpúrua Guerra, como Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona, Reino de España.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

Exhorto Oficial mediante el cual se establece la tarifa del pasaje urbano en cuarenta Bolívares (Bs. 40,00). En el caso, del sistema de transporte de los metros, ferrocarril y operadoras de transporte público del Estado el pasaje urbano será de treinta Bolívares (Bs. 30,00).

Resolución que establece la Tarifa Máxima Oficial para las Rutas Suburbanas a Nivel Nacional, a ser cobradas por los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeras y pasajeros; respectivamente, con la finalidad de concretar y equilibrar tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio, como en ella se señala.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que designa a Ervin Yarabi Fernández Lara, como Directora (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Barinas, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Omar Antonio Ramos, como Fiscal Auxiliar Interino a la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia.

Resolución que traslada a José Manuel Aguado Pérez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de estado Nueva Esparta, con sede en Porlamar y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución que traslada a José Gregorio Rubio Delgado, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Barinas.

Resolución que traslada a Clodowaldo de la Cruz Barajas, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Antonio del Táchira.

Resolución que traslada a Néstor Tomás Rojas Quintero, como Fiscal Auxiliar Interino a la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con sede en Barinas.

Resolución que designa a Yubraska Yohelit Gutiérrez Banda, como Subdirectora en la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones (Encargada), adscrita a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.

Resolución que designa a Janett Rosana Colina Bata, como Jefe de División (Encargada) de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, a partir de su notificación y hasta la reincorporación de su titular, a Rusmely Verenice Marín Alcalá.

Resolución que designa a Yasdyn Zenair Ramírez Macero, como Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio (Encargado) a Ednny Vidangel González Páez, en la Fiscalía 25 Nacional Plena.

