"Venezuela es el país más seguro de Sudamérica", dice Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Credito: Web

15-10-25.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este martes que Venezuela es el país «más seguro» de Sudamérica, y que incluso lo es por encima de EE. UU. de Norteamérica.



En un encuentro con los medios, Rodríguez precisó que los extranjeros que visitan el país han enfatizado que, pese a la «propaganda», Venezuela es un país «seguro» y que «ha logrado superar» todos los «ataques y sanciones» impuestas por otros Estados.



«Se encuentran con el país más seguro de Sudamérica. Venezuela es hoy por hoy más seguro que los Estados Unidos de América. Secuestran a un país que es más seguro que Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana, Panamá. Parte de la platica del narcotráfico también se va a los edificios fantasmas de Panamá», insistió Jorge Rodríguez.



Consideró que la nación debe «actuar y mantener la paz» en el territorio, resaltando que defender el país, la idiosincrasia y la cultura nacional es una «forma de defender la paz de la región y del mundo. «Todos compartimos la misma bandera”.



Remarcó que el Gobierno no actúa de «forma agresiva» contra ningún país del mundo, a pesar de estar en entrenamiento para «defender» el territorio de cualquier ataque externo.

