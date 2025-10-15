Cárteles de la droga de México ofrecen recompensas de hasta $ 50.000 por encontrar agentes de Inmigración, Aduanas y Seguridad Nacional de Estados Unidos

"No cederemos ante estas amenazas", declaró la secretaria del DHS, Noem.

14 de octubre de 2025.-Existe información fidedigna que indica que miembros de los cárteles de la droga mexicanos han ofrecido un sistema de recompensas escalonadas por asesinatos contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Hace dos semanas, el Departamento de Justicia acusó a un miembro de los Latin Kings, con sede en Chicago, de ofrecer una recompensa por Greg Bovino, el comandante de la CBP que supervisa el aumento de operaciones en Los Ángeles, Chicago y Portland.

Los cárteles de la droga han "difundido un programa estructurado de recompensas para incentivar la violencia contra el personal federal", según un comunicado de prensa del DHS.

La agencia federal alega que los cárteles ofrecen 2.000 dólares por la recopilación de inteligencia y la divulgación de información personal de agentes, entre 5.000 y 10.000 dólares por secuestros o agresiones no letales contra agentes de ICE/CBP, y hasta 50.000 dólares por el asesinato de funcionarios de alto rango.

Pandillas como los Latin Kings también han desplegado "observadores" armados con armas de fuego y sistemas de comunicación por radio para informar sobre los movimientos en tiempo real de los agentes de CBP e ICE, según el DHS.

"Estas redes criminales no solo se resisten al estado de derecho, sino que libran una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades", declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado de prensa.

"Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo porque se atreven a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso", añadió Noem. "No cederemos ante estas amenazas, y todo delincuente, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia estadounidense".

El informe del DHS se produce en medio de una batalla legal en torno al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, en parte, como protección para los agentes y las instalaciones de control de inmigración.