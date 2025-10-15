Estados Unidos se está yendo a la quiebra lentamente, afirma J.P. Morgan, mientras la deuda nacional crece...

... y los ingresos arancelarios parecen inestables

15 de octubre de 2025.-David Kelly, de J.P. Morgan, advirtió esta semana que, si bien Estados Unidos se está "hundiendo", lo hace con la suficiente lentitud como para que los mercados aún no entren en pánico, informó Eleanor Pringle de Fortuna.com.

Con una deuda nacional estadounidense que ya supera los 37,8 billones de dólares y pagos de intereses que superan los 1,2 billones, Kelly afirmó que la relación deuda/PIB, que ya se sitúa en el 99,9%, probablemente seguirá aumentando incluso con un crecimiento moderado.

A pesar de los ingresos arancelarios y el alivio temporal del déficit, advirtió que las decisiones políticas o una desaceleración podrían empeorar rápidamente el panorama fiscal, instando a los inversores a diversificar sus inversiones en activos estadounidenses antes de que la "hundimiento gradual" se convierta rápidamente.

Estados Unidos se está hundiendo, escribió David Kelly, estratega global jefe de J.P. Morgan Asset Management, en una nota esta semana, pero nadie entra en pánico todavía porque el gobierno se está hundiendo lentamente.

Kelly destacó que, si bien la economía enfrenta una serie de problemas (geopolítica, guerras comerciales, cambios en la aplicación de las leyes migratorias y cierres gubernamentales, por nombrar algunos), uno de los problemas clave a largo plazo es cómo el gobierno estadounidense pagará sus cuentas.

En un intento por reducir la deuda federal estadounidense —y su contribución a la deuda nacional en general—, el presidente Trump inicialmente solicitó al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) con el objetivo de recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal.

Pero ambos se enfrentaron con fuerza a raíz de la famosa Ley de la Casa Blanca "One Big Beautiful Bill", que según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) añadirá 3,4 billones de dólares adicionales a la deuda nacional durante la próxima década. La Casa Blanca argumentó que su régimen arancelario compensará el gasto y cualquier disminución de ingresos debida a las rebajas de impuestos. La CBO estima que los aranceles deberían reducir el déficit total en 4 billones de dólares para 2035.

La deuda nacional de Estados Unidos crece a cada segundo. Al momento de escribir este artículo, supera los 37,8 billones de dólares, y hay 1,2 billones de dólares en pagos de intereses para atender el endeudamiento. Tanto el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han expresado su preocupación al respecto.

El punto de Kelly es que, si bien los inversores son conscientes de las matemáticas básicas, el problema se desarrollará a lo largo del tiempo.

La pregunta que más me hacen los inversores y asesores financieros es: "¿Cuándo nos va a estallar la deuda federal en la cara?". Mi respuesta habitual es que, aunque nos estamos hundiendo, lo hacemos lentamente. Los mercados globales de bonos conocen muy bien la trayectoria de la deuda estadounidense. El hecho de que, incluso hoy, el gobierno estadounidense pueda pedir prestado dinero a 30 años con un rendimiento de tan solo el 4,6% demuestra la convicción de que aún hay margen para que el gobierno se endeude más", escribió Kelly en una nota ayer.