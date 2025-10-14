Grupo de medios de comunicación de Estados Unidos se niegan a firmar las nuevas normas del Pentágono para divulgar únicamente información oficial

La política del Departamento de Defensa exige que los medios se comprometan a no obtener archivos no autorizados y restringe el acceso a ciertas áreas.

14 de octubre de 2025.-Varias organizaciones de noticias importantes con acceso a las sesiones informativas del Pentágono han declarado formalmente que no aceptarán una nueva política del Departamento de Defensa que les exige comprometerse a no obtener material no autorizado y que restringe el acceso a ciertas áreas a menos que estén acompañados por un funcionario, informó El Giardian.

La política, presentada el mes pasado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido ampliamente criticada por los medios de comunicación a los que se les pidió que firmaran el compromiso antes de las 5 p. m. del martes o que tuvieran 24 horas para entregar sus credenciales de prensa.

La medida se produce tras una reestructuración en febrero, en la que se exigió a los medios de comunicación con credenciales de larga data que desocuparan sus espacios de trabajo asignados, lo que se presentó como un "programa anual de rotación de medios". Un plan similar se presentó en la Casa Blanca, donde se asignaron algunos espacios en las salas de prensa a podcasters y otros representantes de medios no tradicionales.

El lunes, el Washington Post se unió al New York Times, CNN, The Atlantic, The Guardian, Reuters, Associated Press, NPR, HuffPost y la publicación especializada Breaking Defense al declarar que no firmaría el acuerdo.

Matt Murray, editor ejecutivo del Post, afirmó que la política contraviene las garantías constitucionales de la libertad de prensa.

"Las restricciones propuestas socavan las protecciones de la Primera Enmienda al imponer restricciones innecesarias a la recopilación y publicación de información", escribió Murray en un comunicado publicado en X. "Seguiremos informando de forma enérgica y justa sobre las políticas y posturas del Pentágono y de los funcionarios de todo el gobierno".

The Atlantic, que se vio envuelto en una disputa con funcionarios del Pentágono y de la Casa Blanca a principios de este año después de que el editor Jeffrey Goldberg fuera añadido accidentalmente a un chat grupal en Signal, declaró que se opone "fundamentalmente" a las nuevas restricciones.

La nueva política "limita la forma en que los periodistas pueden informar sobre el ejército estadounidense, que se financia con casi un billón de dólares de los contribuyentes anualmente", según un comunicado del New York Times. “El público tiene derecho a saber cómo operan el gobierno y el ejército”, escribió el jefe de la oficina del Times en Washington, Richard Stevenson.