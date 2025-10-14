Estados Unidos ataca otra lancha frente a las costas de Venezuela y mata a seis personas, afirma Donald Trump

El presidente Trump a bordo del Air Force One el martes. La administración no ha explicado cómo una embarcación en el sur del Mar Caribe representaba una amenaza inminente de ataque armado que pudiera justificar el uso de la fuerza en defensa propia. Credito: Kenny Holston/The New York Times

En una publicación en redes sociales, el presidente dijo que las personas a bordo de un barco eran sospechosas de contrabandear drogas para un grupo no especificado que su equipo había etiquetado como terrorista.

14 de octubre de 2025.- Estados Unidos mató a seis hombres a bordo de una embarcación en aguas internacionales "cerca de la costa de Venezuela", escribió el presidente Trump en redes sociales el martes, afirmando sin pruebas que transportaban drogas, Por Charlie Savage Reportó desde Washington para Los Tiempos de Nueva York.

Este fue el quinto ataque conocido del ejército estadounidense contra este tipo de embarcaciones desde el 2 de septiembre. El ejército ha matado a 27 personas como si fueran soldados enemigos en zona de guerra y no sospechosos de delitos.

"Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida" para el contrabando, declaró Trump en su publicación en redes sociales.

También publicó un video de vigilancia aérea de 33 segundos que muestra una pequeña embarcación flotando, siendo impactada por un misil y explotando. A diferencia de anuncios anteriores, el presidente no identificó la nacionalidad de las personas asesinadas ni mencionó un cártel de la droga o banda criminal específica con la que supuestamente estuvieran asociadas. Desde que el Sr. Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, iniciaron la operación el mes pasado, diversos especialistas legales han calificado de ilegales las ejecuciones extrajudiciales premeditadas y sumarias. Señalaron que las fuerzas armadas no pueden atacar legalmente a civiles, ni siquiera a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza en ese momento y no participan directamente en las hostilidades.

El gobierno de Trump ha afirmado que matar a presuntos narcotraficantes —en lugar de que la Guardia Costera intercepte embarcaciones y arreste a las personas a bordo si se demuestra que las sospechas de narcotráfico son ciertas— es conforme con las leyes de la guerra.

Sin embargo, el gobierno no ha publicado ningún análisis jurídico detallado que respalde esta conclusión. Charles L. Young III, nominado por Trump para asesor general del Ejército, declaró en su audiencia de confirmación la semana pasada que había visto un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia sobre la operación, pero no reveló su análisis ni sus argumentos jurídicos.

Las explicaciones públicas del gobierno han hecho alusión a diferentes conceptos y términos jurídicos sin explicar por qué se aplican al presunto narcotráfico. Por ejemplo, el mes pasado Trump firmó una carta al Congreso informando a los legisladores sobre el ataque del 2 de septiembre, que, según él, causó la muerte de 11 personas a bordo de una embarcación en "defensa propia".