Los migrantes necesitarán un nivel de inglés de nivel avanzado para trabajar en el Reino Unido

Algunos migrantes que llegan al Reino Unido deberán hablar inglés con un nivel de nivel avanzado, según las nuevas normas más estrictas que introducirá el gobierno.

14 de octubre de 2025.'Los cambios, que entrarán en vigor a partir del 8 de enero de 2026, afectarán a algunos graduados y a quienes soliciten visas para trabajadores cualificados o de escalamiento, destinadas a personas empleadas por empresas de rápido crecimiento, Informó Euan O'Byrne Mulligan para BBC.com.

Las nuevas normas forman parte de planes más amplios para reducir los niveles de inmigración al Reino Unido, descritos en un libro blanco en mayo.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró: «Si vienen a este país, deben aprender nuestro idioma y contribuir».

«Este país siempre ha dado la bienvenida a quienes vienen y contribuyen», declaró Mahmood.

«Pero es inaceptable que los migrantes vengan aquí sin aprender nuestro idioma, sin poder contribuir a nuestra vida nacional».

Los solicitantes serán evaluados presencialmente en sus habilidades de habla, comprensión auditiva, lectura y escritura en centros autorizados por el Ministerio del Interior. Sus resultados se verificarán como parte del proceso de visado.

Quienes soliciten visas para trabajadores cualificados, para escalar puestos y para personas de alto potencial (HPI) deberán alcanzar el nivel B2, un nivel superior al estándar B1 actual, que equivale al GCSE.

Para venir al Reino Unido con la visa para trabajadores cualificados, los inmigrantes deben trabajar para un empleador autorizado por el gobierno y ganar al menos 41.700 libras esterlinas al año, o el salario vigente para su tipo de trabajo, el que sea mayor.

La visa para escalar puestos está disponible para inmigrantes que trabajen para una empresa británica de rápido crecimiento. Los inmigrantes pueden solicitar una visa para personas de alto potencial si han obtenido una titulación de una universidad internacional de primer nivel en los últimos cinco años.

Según el British Council, que ofrece cursos de inglés, los estudiantes que alcanzan el nivel B2 pueden comprender las ideas principales de textos complejos sobre temas concretos o abstractos.