Beneficiados más de 900 trabajadores del Mpprijp con la entrega de lentes correctivos

14 de octubre de 2025.-Un total de 905 trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), fueron beneficiados con una importante entrega de lentes correctivos como parte de la acción que a través del Fondo Administrativo de Salud (Fasmij) realiza para la garantía de sus trabajadores, informó Prensa Mpprijp,

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la sede ministerial, donde a través de una emotiva jornada, estas mujeres y hombres recibieron este beneficio.

El desarrollo de estas actividades se encuentra dentro de las políticas de bienestar laboral que garantiza que esta gran familia cuente con los recursos necesarios para el cuidado de su salud.

Cabe resaltar que estas acciones forman parte del compromiso del vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, de mejorar la calidad de vida de todos sus empleados a través del Fasmij, una institución que vela por el bienestar de todos y garantiza que cada uno de ellos tenga acceso a los servicios de salud necesarios para desempeñar sus funciones de manera óptima.

