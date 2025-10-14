Gaceta Oficial 43.217 viernes 19 de septiembre 2025

2025-09-19 Gaceta Oficial 43217

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que designa al General de Brigada César Enrique Morales Martínez, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, BRIGADA DE DEFENSA AÉREA OCCIDENTAL.

Resolución que designa al Contralmirante Juan Luis Guirado García, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI de la ARMADA BOLIVARIANA.

Resolución que designa al General de Brigada José Rolando Ruíz Muñoz, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CZGNB-63 (AMAZONAS).

Resolución que designa al Contralmirante Luis Enrique Cousin Arroyo, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, JEFATURA DE MANTENIMIENTO NAVAL DE LA ARMADA BOLIVARIANA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a José Gregorio Rincón Nigro, como Director (E) del Hospital Dr. JOSÉ MARÍA VARGAS, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Leudis Asdrúbal Reyes, como Director (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, adscrito a la Dirección Regional de Salud del estado Guárico.

Resolución que designa a Mehida Besai Amundarain Cabrera, como Directora (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) DR. TULIO PINEDA, ubicado en el municipio Juan Germán Roscio, San Juan de los Morros, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Guárico.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTO SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

Resolución que designa a Gabriel José Cova Rondón, como Director Estadal del estado Guayana Esequiba, en calidad de Encargado, adscrito a la Oficina de Coordinación Territorial, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

PDVAL, S.A.

Decisión que delega a Gustavo José Cabello Canales, en su carácter de Presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (PDVAL), las atribuciones y facultades que en ella se mencionan.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Marianyela Coromoto Briceño González, en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Greisly Josemithe Díaz Cedeño, en la Fiscalía 11 Nacional Plena y Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Bonny Jesús Suárez Dugarte, en la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros y competencia Plena.

Resolución que traslada como Fiscal Auxiliar Interino a Carmen María Arvelo Perera, a la Fiscalía 49 Nacional Plena.

Resolución que traslada como Fiscal Auxiliar Interino a Dayana Elizabeth Acosta Jaimes, a la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

