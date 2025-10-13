Israel espera que los rehenes sean liberados de Gaza “en pocas horas” mientras se mantiene el alto el fuego

EL CAIRO, 13 de octubre de 2025.- Israel declaró el domingo que esperaba la liberación de todos los rehenes vivos retenidos en Gaza el lunes, como parte de su acuerdo de alto el fuego con Hamás, mientras los palestinos aguardaban la liberación de cientos de prisioneros retenidos en Israel y un aumento de la ayuda al territorio azotado por la hambruna", informó Prensa Asociada.

En unas horas, todos nos reuniremos", declaró el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, en un comunicado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planeaba visitar Israel y Egipto el lunes para celebrar el alto el fuego anunciado la semana pasada tras dos años de guerra.

"La guerra ha terminado", afirmó Trump a la prensa al despedirse, añadiendo que creía que el alto el fuego se mantendría. Dijo que estaría "orgulloso" de visitar Gaza. Se espera que los rehenes vivos sean los primeros.

El portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, declaró que se esperaba que los 20 rehenes vivos fueran liberados de una sola vez a la Cruz Roja y luego trasladados a una base militar para reunirse con sus familias o, de ser necesario, a un hospital de inmediato.

Tras la liberación de los rehenes, Israel estaba listo para liberar a unos 2.000 detenidos palestinos y recibir a los 28 rehenes que se creía que estaban muertos. Un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para localizar a los rehenes fallecidos que no sean devueltos en un plazo de 72 horas, declaró Gal Hirsch, coordinador israelí para los rehenes y los desaparecidos.

“La realidad es que es posible que nunca recuperemos a algunos de los rehenes”, declaró el vicepresidente estadounidense J.D. Vance a Fox News. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyo nombre fue abucheado repetidamente el sábado en un mitin semanal por los rehenes en Tel Aviv, afirmó que el lunes sería un “camino de sanación”. Muchos israelíes lo han acusado de prolongar la guerra con fines políticos, algo que él ha negado.

No se ha anunciado la fecha de liberación de los prisioneros palestinos. Entre ellos se encuentran 250 personas que cumplen cadena perpetua, además de las 1.700 capturadas en Gaza durante la guerra y detenidas sin cargos.

Un funcionario palestino afirmó que una delegación de Hamás se encontraba en El Cairo conversando con mediadores sobre la lista de prisioneros.

El funcionario añadió que Hamás está presionando para la liberación de Marwan Barghouti, el líder palestino más popular y una figura potencialmente unificadora, junto con varias otras personas que cumplen cadena perpetua.

El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios.

No hubo comentarios inmediatos de Israel, que considera a Barghouti un líder terrorista. Israel ha advertido a los palestinos de Cisjordania que no celebren las liberaciones, según la familia de un preso y un funcionario palestino que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar del tema. El ejército israelí no respondió de inmediato a las preguntas.