El Pentágono pagará a las tropas militares, dice Donald Trump, transfiriendo $8 mil millones

El presidente dijo el sábado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene fondos disponibles para pagar a las tropas el miércoles.

12 de octubre de 2025.-El presidente Donald Trump anunció el sábado que ordenará al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que "utilice todos los fondos disponibles para pagar a nuestras tropas el 15 de octubre", mientras el cierre gubernamental se acerca a su tercera semana.

Después de que el Senado no aprobara la legislación de gastos esta semana, los militares se preparaban para quedarse sin sus cheques de pago el miércoles por primera vez en la historia de Estados Unidos.

"Hemos identificado fondos para esto, y el secretario Hegseth los usará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS", escribió el presidente en una publicación en redes sociales el sábado. "No permitiré que los demócratas tomen como rehenes a nuestras Fuerzas Armadas, y a toda la seguridad de nuestra nación, con su peligroso cierre gubernamental".

Para reunir suficiente dinero para pagar a las tropas, el Pentágono está recurriendo a sus cuentas de investigación y desarrollo para utilizar los fondos que el Congreso puso a disposición durante dos años, según un funcionario de la OMB. En concreto, se están transfiriendo alrededor de 8.000 millones de dólares de las cuentas que financian los esfuerzos de investigación, desarrollo, pruebas y evaluación militar, según dos personas familiarizadas con el plan a quienes se les concedió el anonimato para discutir sus detalles.