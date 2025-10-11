Melania Trump afirma tener un "canal de comunicación abierto" con Vladimir Putin sobre los niños ucranianos

Melania Trump, la primera dama, dijo el viernes que ocho niños se reunieron con sus familias en las últimas 24 horas. Crédito... Credito: Michael A. McCoy para The New York Times

11 de octubre de 2025.- La primera dama Melania Trump afirma que el presidente ruso Vladimir Putin respondió a su carta de preocupación por los niños víctimas de la guerra entre Rusia y Ucrania, informó Shawn McCreesh para Los Tiempos de Nueva York.

El anuncio se realizó el viernes, afirmando que, tras un "canal de comunicación abierto" con Putin, los niños ucranianos desplazados en la guerra se habían reunido con sus familias.

La "carta de paz" de la primera dama fue entregada personalmente a Putin durante su visita a Alaska en agosto.

El presidente Donald Trump compartió fragmentos de la carta en redes sociales. En ella, la primera dama ruega a Putin que proteja a los niños, escribiendo que hacerlo "servirá más que solo a Rusia" y "servirá a la humanidad misma".

"Ocho niños se han reunido con sus familias en las últimas 24 horas", declaró la Sra. Trump, flanqueada por banderas estadounidenses tras un podio en la Casa Blanca.

"Cada niño ha vivido en un estado de crisis debido a la guerra en Ucrania".

De los ocho niños, la Primera Dama afirmó que tres, separados de sus familias, fueron desplazados a Rusia debido a los combates en el frente.

Otra niña desplazada por el conflicto ha sido devuelta de Ucrania a Rusia, según la Sra. Trump.

La reunificación de los niños con sus familias fue facilitada tanto por Ucrania como por Rusia, afirmó la Primera Dama, añadiendo que recibió un informe detallado con fotografías y la identidad y circunstancias de cada uno.

El gobierno estadounidense "confirmó los hechos", afirmó.

La Sra. Trump afirmó haber "aprendido mucho sobre este asunto" desde que entregó su carta a Putin. Añadió que él le respondió por escrito.

En su carta, la Primera Dama escribió: "Todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón... Sueñan con amor, posibilidades y seguridad ante el peligro".

El anuncio marca un avance positivo en su defensa de los niños desde la Casa Blanca, iniciada durante el primer mandato del presidente Trump.

En enero de 2021, lanzó la iniciativa BE BEST, que la Casa Blanca describe como una campaña de concienciación centrada en el bienestar de los niños a nivel mundial.

A principios de este año, la Primera Dama lideró una iniciativa para que el Congreso aprobara un proyecto de ley que prohíbe la pornografía vengativa, llamado Take It Down Act. Tras la firma del proyecto de ley, afirmó que era "una contundente declaración de que nos mantenemos unidos en la protección de la dignidad, la privacidad y la seguridad de nuestros niños".

Según el gobierno ucraniano, al menos 19.500 niños ucranianos han sido deportados y desplazados forzosamente de sus hogares a Rusia y territorios ocupados por Rusia desde febrero de 2022.

Hasta ahora, solo 1.605 han regresado a casa, según la base de datos externa del gobierno sobre Niños de la Guerra.

La Corte Penal Internacional emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su Comisionada para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, por la presunta deportación ilegal de menores.

Rusia niega la acusación y afirma haber protegido a menores trasladándolos de una zona de guerra para su seguridad.