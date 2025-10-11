Diosdado Cabello: "Venezuela es un pueblo de dignidad"

11 de octubre de 2025."Es importante que el mundo sepa que Venezuela es un país pequeño y humilde; estamos alejados de esos mensajes de algunas personas que se creen superiores, pero también deben tener claro que somos un pueblo con una dignidad superior", informó Prensa Mpprijp.

Palabras del vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón; este sábado, desde el estado Monagas.

"Quién ponga un pie en nuestra patria debe saber que la respuesta va a ser de nuestro pueblo hasta que los derrotemos y Venezuela se sienta libre nuevamente", manifestó.

Asimismo, dijo que en las guerras se pierden muchas vidas y caerá uno, caerán dos, "pero por cada uno que caiga, se levantarán miles a elevar las banderas de libertad de esta patria".

En este sentido, destacó el Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, que cuando la patria puede, la patria se crece, "la patria seguirá siendo libre, independiente y soberana. ¡Pase, lo que pase; nosotros venceremos".